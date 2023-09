Baldur's Gate 3 conquista il perfect score anche su Edge, nei nuovi voti della rivista

La celebre rivista britannica Edge ha raggiunto il numero 389, che contiene diverse recensioni interessanti e di cui riportiamo come da tradizione i voti, tra i quali spicca un perfect score assegnato a Baldur's Gate 3, con un'accoglienza invece un po' più fredda per Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Edge ci ha abituato a valutazioni anche piuttosto discordanti con il resto della stampa specializzata, ma in questo caso si unisce al coro di lodi per l'RPG di Larian Studio, incoronando Baldur's Gate 3 con un sonante 10/10. Il giudizio espresso è in linea con molti altri ricevuti fin qui dal gioco, concentrandosi sul fatto che si tratta di una rara trasposizione fedele dello spirito classico dei giochi di ruolo "carta e penna" in forma di videogioco.