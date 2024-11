Google Pixel 8 Pro da 128 GB è al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 continua imperterrito a proporre promozioni su tantissimi prodotti, in tante categorie. Tra le più interessanti per il pubblico di Multiplayer.it vi saranno di certo i videogiochi, i componenti PC, gli smartphone e non solo. Vediamo ad esempio che è possibile trovare in promozione un Google Pixel 8 Pro da 128 GB. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 1.099€, ma il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è 629€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.