PlayStation Plus annuncia i giochi PS4 e PS5 in arrivo a dicembre

Gli abbonati a PS Plus di qualsiasi livello potranno scaricare i titoli in questione a partire dal 3 dicembre : una data particolarmente significativa per la casa giapponese, visto che segnerà il trentesimo anniversario di PlayStation. Possiamo aspettarci anche qualche sorpresa?

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS4 e PS5 in arrivo a dicembre su PlayStation Plus : si tratta dell'avventura a base cooperativa It Takes Two, dell'appassionante strategico Aliens: Dark Descent e del coloratissimo Temtem.

I giochi di dicembre

Premiato come Game of the Year ai The Game Awards 2021, It Takes Two (PS4 e PS5) si pone senza dubbio come il piatto forte del mese di dicembre su PlayStation Plus: l'avventura diretta da Josef Fares racconta la storia di una coppia di genitori che si ritrovano trasformati in pupazzi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per tornare alla propria vita dovranno mettere da parte le divergenze e collaborare, affrontando le tante insidie di un mondo minuscolo anche grazie alla possibilità di sbloccare man mano nuove abilità e risolvere enigmi legati alla natura di ogni scenario.

Aliens: Dark Descent (PS4 e PS5) è invece un appassionante strategico in tempo reale ambientato nell'universo della celebre saga cinematografica. Sopravvissuti all'attacco di un'orda di Xenomorfi, dovremo unirci a una compagnia di Marine Coloniali e provare ad arrestare la terribile minaccia aliena.

Temtem (PS5), infine, è un coloratissimo clone di Pokémon in cui potremo esplorare ampie location e catturare nuovi Temtem per addestrarli al combattimento e sfruttarne le capacità all'interno di impegnativi scontri con altri, uh, allenatori.