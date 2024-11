Tanti set di LEGO sono in offerta su Amazon per il Black Friday: dai meno cari ai più costosi

Il Black Friday 2024 continua imperterrito a proporre promozioni su tantissimi prodotti, in tante categorie. Tra le più interessanti per il pubblico di Multiplayer.it vi saranno di certo i videogiochi, i componenti PC, gli smartphone e non solo. Vediamo ad esempio che è possibile trovare in promozione tanti set di LEGO , con differenti prezzi. Vediamo vai di questi prodotti. I set LEGO sono i 20€: Tra i 20€ i 40€: Oltre i 60€: La maggior parte dei set che trovate qui sopra hanno uno sconto tramite coupon , che va attivato sotto il prezzo del prodotto nella pagina Amazon: il prezzo scontato vero e proprio lo vedrete solo nella pagina finale, al momento del pagamento. I riquadri qui sopra calcolano già lo sconto del coupon.

Tanti set LEGO a prezzi speciali

I prodotti LEGO in offerta sono legati a tanti franchise differenti, com LEGO Super Mario, i cui set possono essere combinati tra loro per giocare e divertirsi. Il set più costoso che vi proponiamo è quello di Wicked, che potrebbe interessare gli appassionati del film da poco arrivato al cinema.

Il set LEGO di Wicked

In generale, i set LEGO vi danno tantissimi pezzi e in alcuni casi anche delle minifigure da collezionare e per creare le scene di film o di setting di vostra immaginazione.