Google Stadia sta per arrivare su smartphone non Pixel?

La possibilità di utilizzare Google Stadia al di fuori dell'ambito TV o browser desktop è al momento decisamente limitata dal fatto che il servizio sia disponibile solo su dispositivi della serie Pixel, ma Google sta attivamente effettuando test su vari altri smartphone non appartenenti a tale linea e dunque l'espansione del servizio di gioco in streaming dovrebbe essere vicina.



L'idea che l'estensione agli smartphone non Pixel sia in arrivo deriva anche da un cambio rilevato nella schermata iniziale di Stadia quando si effettua il login su alcuni dispositivi diversi da quelli prodotti da Google: invece di vedere la solita opzione "Scegli dove giocare", sembra che il sistema sia predisposto per funzionare anche direttamente sugli smartphone in questione.



Sebbene questo non ci dica nulla di preciso sulle tempistiche, si può pensare che le prove stiano entrando nel vivo e possano essersi estese a questo punto al di fuori dell'ambito più interno di Google, cosa che fa pensare a una prossima apertura di Stadia a smartphone di altre tipologie.