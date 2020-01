The Last of Us 2 renderà fieri i fan, assicura il director rispondendo al premio della community PlayStation

Neil Druckmann, il director di The Last of Us 2, ha assicurato ai fan di voler continuare a pubblicare giochi che rendano orgogliosi i giocatori, tra i quali ovviamente il nuovo capitolo della serie il cui capostipite si è guadagnato il premio di Gioco del Decennio dalla community PlayStation.



Il primo The Last of Us è infatti stato incoronato gioco degli ultimi dieci anni dalla community PlayStation durante le recenti votazioni aperte sul sito ufficiale e il director di Naughty Dog ha risposto con un messaggio di ringraziamento e una promessa, che sembra una sorta di proposta.



"Ecco l'accordo: voi continuate ad essere dei fantastici fan e noi continueremo a lavorare sodo per creare grandi giochi che possano rendervi orgogliosi", ha scritto il director di The Last of Us 2 su Twitter, commentando in questo modo il premio ricevuto per il primo capitolo della serie.



Il primo The Last of Us di Naughty Dog è stato nominato peraltro miglior gioco del decennio anche dagli utenti Metacritic, confermandosi un gioco dotato di una fanbase veramente molto ampia ed entusiasta.





😳 here's the deal... y'all keep being amazing fans and we'll keep working hard to create great games that make you proud. ❤️ https://t.co/OMvuPTawqS — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 10, 2020