Granblue Fantasy: Relink, 80% delle copie vendute al lancio sono state acquistate fuori dal Giappone

Come ricorderete, Granblue Fantasy: Relink ha venduto più di un milione di copie nei suoi primi undici giorni sul mercato. Un successo, considerando che stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese tradizionale, considerato come un titolo di nicchia.

Un successo internazionale

La slide con il dato

Nella slide dedicata a Granblue Fantasy: Relink si può leggere che è stato "lanciato a febbraio 2024 e ha venduto un milione di unità undici giorni dopo il lancio. 80% delle vendite viene dall'estero. Mira a essere un successo internazionale."

Purtroppo non c'è molto altro. La slide mostra le varie edizioni del gioco (fisiche per PS4 e PS5, digitali per PS4, PS5 e PC), ma non svela quali siano le più vendute.

Per avere altre informazioni, leggete la nostra recensione di Granblue Fantasy: Relink. In generale, Granblue Fantasy è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco, si interpreta il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli, accompagnato dal piccolo drago Vyrn e da una ragazza dai poteri misteriosi di nome Lyria, oltre che da una variopinta banda di campioni e reietti. Riuscirete a raggiungere Estalucia, una leggendaria isola situata oltre i confini dei cieli?