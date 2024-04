Metaphor: ReFantazio non avrà un sistema di relazioni sentimentali, conferma Atlus

In Metaphor: ReFantazio sarà possibile rafforzare il legame tra il protagonista e vari personaggi, ma non fino al punto da dar vita a delle relazioni sentimentali, a differenza di quanto visto nella serie Persona.

Questo dettaglio è emerso in una recente livestream di Atlus in lingua giapponese, andata in onda successivamente allo showcase dove è stata annunciata la data di uscita di Metaphor: ReFantazio e le edizioni fisiche disponibili al lancio.

Come segnalato da Siliconera, durante la diretta c'è stato spazio per una sezione di Q&A e tra le domande poste, per l'appunto, una chiedeva se nel gioco saranno presenti le romance. In risposta è stato spiegato che Metaphor. ReFantazio non permetterà di stringere relazioni romantiche, per quanto sarà comunque possibile rafforzare il legame con i coprotagonisti e ci saranno anche delle sotto-trame a loro dedicate.