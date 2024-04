Lords of the Fallen: disponibile l'update finale “Master of Fate”, CI Games pensa al sequel

Gli sviluppatori di Hexworks hanno pubblicato l 'aggiornamento 1.5 di Lords of the Fallen , intitolato "Master of Fate", che conclude la corposa roadmap di contenuti e modifiche post-lancio, con il team che ora punta ad "assicurarsi che ancora più giocatori siano attratti dal prossimo gioco della serie ".

Lords of the Fallen a quota 1,3 milioni di copie, CI Games vuole espandere il franchise

Come accennato in apertura, l'aggiornamento "Master of Fate" conclude la roadmap di Lords of the Fallen e rappresenta il culmine di oltre 30 update post-lancio che hanno migliorato nettamente l'esperienza di gioco nel complesso, con significative ottimizzazioni alle performance e la stabilità del gioco, modifiche al bilanciamento del PvE del PvP, nuove quest, armature e set di armi, boss aggiuntivi, nuove magie e vari accorgimenti per la qualità della vita.

Il team ora è pronto a concentrarsi sul prossimo Lords of the Fallen, come ha confermato Marek Tyminski, CEO di CI Games, in un'intervento ai microfoni di IGN, dove ha svelato anche che il gioco è arrivato a quota 1,3 milioni di copie vendute alla fine del 2023, 100.000 in più rispetto a quelle registrate alla fine di novembre.

"Dalla sua uscita al 31 dicembre dello scorso anno, le vendite di Lords of the Fallen hanno totalizzato circa 1,3 milioni di copie", ha dichiarato Tyminski.

"Si tratta di un risultato solido, che ci permette di pianificare un ulteriore sviluppo del franchise. Ora, il nostro obiettivo è fare in modo che i prossimi episodi attirino ancora più giocatori, in parte grazie a un design di gioco raffinato e migliorato, e in parte grazie alla crescente popolarità di questa IP."