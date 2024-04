Stellar Blade: il director era troppo povero per comprare PS1, come svelato nell'ultimo videodiario

Il videodiario

Il video si chiama "Stellar Blade - The Journey: Part 2 (Behind The Scenes)" e lo potete vedere qui di seguito. La dichiarazione riguardante PS1 si trova al minuto 8:29.

"Da piccolo ero troppo povero per permettermi una console da gioco", ha raccontato Kim Hyung-tae, "e solo quanto sono diventato uno studente universitario ho potuto acquistare PS1. Mi divertivo a giocare ai Ridge Racer e Final Fantasy, che hanno acceso in me un forte desiderio di creare giochi simili."

Sarà quindi felice di sapere che Stellar Blade è attualmente uno dei giochi più desiderati su PS5, considerando l'esclusività. Del resto Kim pensa in grande: "In Corea non ci sono molte opportunità di creare giochi per console, quindi c'è il forte desiderio di realizzare bei giochi per l'utenza globale. Quando Stellar Blade sarà lanciato, lo renderò l'esempio di come anche gli sviluppatori coreani possano sviluppare giochi per console."

Stellar Blade sarà disponibile a partire da 26 aprile 2024 su PS5. La demo del gioco ha attratto critiche e plausi, per quella che si presenta come un'opera che farà sicuramente discutere (lo sta già facendo, in realtà).