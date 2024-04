Nintendo Switch Online: aggiunti due nuovi giochi del Nintendo 64

Le nuove aggiunte del catalogo N64 di aprile

Pubblicato nell'ormai lontanissimo 1997, in Extreme-G i giocatori competono su moto alimentate a plasma in grado di toccare i 750 km orari in un Gran Prix intergalattico. Lungo i tracciati è possibile raccogliere armi difensive e offensive, da quelle più tradizionali come, missili, mini magnetiche e potenziamenti per lo scudo, ad altre più particolari come l'invisibilità e una sorta di trappola di teletrasporto che fa retrocedere all'ultimo posto il malcapitato che l'attiva.

Un anno più tardi usciva nei nostri lidi Iggy's Reckin' Balls, che mescola corse e platform. Nel gioco impersoniamo delle sfere con buffe facce e personalità uniche, con l'obiettivo di vincere delle gare di velocità su dei percorsi lineari a mo' di torri da scalare, in cui bisogna evitare ostacoli, usare trampolini, ganci per appendersi, power-up per ottenere vari vantaggi e altro ancora.

Che ne pensate, siete contenti delle nuove aggiunte del catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo?

Vi segnaliamo, inoltre, che giusto poche settimane fa sono stati aggiunti anche tre classici dell'era Super Nintendo, tra cui Wrecking Crew '98.