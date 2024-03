Granblue Fantasy Versus Rising: trailer e periodo di uscita per i personaggi Vane e Beatrix

Vane è un cavaliere che utilizza un'ascia lunga per eseguire poderosi fendenti a lungo raggio. Inoltre, a delle abilità difensive che permettono di resistere ai colpi in arrivo e avviare dei contrattacchi. Beatrix, invece, è una spadaccina agguerrita caratterizzato da uno stile di gioco aggressivo e la sua arma Embrasque ottiene una potenza maggiore man mano che la situazione si fa più critica.

Sia Vane che Beatrix fanno parte del Character Pass 1 di Granblue Fantasy: Versus Rising venduto separatamente al prezzo di 34,99 euro e incluso nella Deluxe Edition del gioco. In alternativa sarà possibile acquistarli separatamente al prezzo di 7,99 euro cadauno.

Il Character Pass include anche i combattenti bonus Lucilius (già disponibile), 2B (già disponibile) e altri due ancora da svelare che verranno pubblicati traagosto e ottobre 2024. Non sono le uniche novità per i fan del franchise Granblue Fantasy. Infatti, oggi Cygames ha svelato anche le novità in arrivo con gli aggiornamenti di marzo, aprile e maggio di Granblue Fantasy: Relink.