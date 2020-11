Greedfall su PS5 e Xbox Series X nel 2021, più di un milione di copie vendute

Spiders Games ha annunciato via Twitter che il gioco di ruolo Greedfall arriverà su PS5 e Xbox Series X nel 2021, con dei nuovi contenuti. Svelato anche che ha venduto più di un milione di copie, molte visto che non stiamo parlando di un tripla A, ma di una produzione AA.

Solo buone notizie, insomma, per un team che merita il successo grazie all'originalità dei suoi titoli. Greedfall non è un gioco privo di difetti, ma allo stesso tempo è un'esperienza davvero interessante, soprattutto per gli amanti dei GDR. Spiders non ha specificato quali saranno i nuovi contenuti e in che periodo dell'anno possiamo aspettarci l'uscita sulle nuove console, ma immaginiamo che il focus del messaggio fosse più sulle vendite che sul resto.

Se vi interessa avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Greedfall, dove Luca Porro ha scritto:

Greedfall non è perfetto, ma è sicuramente la miglior espressione del team Spiders. Un action RPG caratteristico, che propone una narrativa solida, una mitologia ispirata e una trama che si discosta dai cliché dei classici esponenti del genere. Il sistema di combattimento soffre di una legnosità eccessiva, ma sopperisce al tutto con l'introduzione della pausa tattica che offre delle possibilità strategiche interessanti anche nei momenti più concitati. Il lato ruolistico, una crescita del personaggio interessante e ben bilanciata e lo stile del design di mostri e ambientazioni compensano alcune fisiologiche carenze dal punto di vista tecnico. In questo inizio di settembre Greedfall gioca il ruolo della sorpresa puntando sul piacere della scoperta di un gioco di ruolo ispirato, colmo di misteri, ma anche di riflessioni.