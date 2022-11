GT Sport - EIC 2022, Giorgio Mangano e Valerio Gallo danno spettacolo nelle qualificazioni

L'edizione 2022 del campionato italiano EIC 2022 di GT Sport ci ha tenuto compagnia sin dallo scorso maggio quando, attraverso quattro tornei di qualificazione, dodici sono stati i sim driver a staccare il pass per il group stage vero e proprio. Questi dodici giocatori, tra cui spiccano il già tre volte campione Giorgio Mangano e il campione del mondo 2021 Valerio Gallo, si sono battuti a suon di sportellate nel corso delle tre, intensissime giornate di regular season. In palio, ovviamente, anche il Golden Ticket, ovvero la possibilità di avere accesso alla finalissima e giocarsi una chance per portarsi a casa il titolo e il prize pool messo in palio. Solo in otto, però, sono riusciti ad avere accesso alla finalissima. Quest'ultima verrà giocata dal vivo negli studi di Bolzano, il prossimo 3 dicembre, e tutti potranno godersela anche con la diretta nel canale Twitch di ESL_IT in compagnia dei caster Emilio Cozzi e Andrea Facchinetti e il commento tecnico di Fabrizio Pignatelli e Carolina Tedeschi. Nel corso delle tre Week di gare, dicevamo, sono stati otto i giocatori in grado di surclassare la concorrenza, rendendosi protagonisti di gare al fulmicotone, diverse sorprese inaspettate e gradite conferme.

L’analisi degli otto protagonisti della finalissima GT Sport Valerio Gallo (aka Williams_BRacer), già citato poco fa, è il campione del mondo in carica. Alla sua seconda partecipazione al Campionato Nazionale ESL, il pilota più talentuoso del circuito internazionale si pone sicuramente come il candidato ideale per la vittoria finale. Avendo vinto quasi tutte le gare del Group Stage (ed essendo passato come primo del ranking), il ragazzo parte infatti non solo come favorito, ma anche con cinque punti di vantaggio su tutti gli altri. Forte di tre punti bonus riservati al secondo della generale, invece, è Davide Gallazzi (OP_Galla), altro papabile vincitore di questa edizione. Il pilota degli OP è stato forse l'unico in grado di impensierire veramente Gallo nel corso del group stage. Marco Busnelli (TDG_Markus) è riuscito a prendersi l'ultimo gradino del podio parziale, posizione che gli vale anche un punto bonus. Il ragazzo è stato non solo protagonista (e vecchia conoscenza) del campionato ma è anche uno dei tre italiani a partecipare alle GT World Series 2022. Da tenere d'occhio. Vincenzo Giorgio Mangano (alias Williams_Gio), quarto in classifica, è rimasto nelle retrovie forse un po' troppo sonnacchioso. Una tattica o la fine di un'Era? Ricordiamo, infatti, che Mangano è il campione in carica nonché vincitore di tutte e tre le edizioni disputate sino a questo momento. Stefano Conte (il cui nick è OP_IlConteSky) è all'esordio assoluto nel campionato nazionale ma potrebbe essere, assieme al compagno Alessio Ivan Pusceddu (OP_Thunder98), uno dei migliori outsider della finalissima. Simone Spallanzani (OP_Simo) è il secondo esordiente del campionato; finalista ma ha ancora tutto da dimostrare, avendo raccolto davvero poco sino a questo momento. Luca Leonardi (OP_Pippo) è il più giovane giocatore del campionato: appena 17 anni. Non ha ancora l'età per avere la patente ma quando si tratta di GT, guida già come un pilota consumato. Il giovanissimo giocatore, probabilmente, non potrà impensierire i rivali, ma sarà sicuramente da tenere d'occhio per il futuro: potrebbe essere una splendida promessa.