Offerte Amazon: SSD Samsung 980 Pro per PC e PS5 da 2 TB al minimo storico per il Black Friday 2022

Oggi è il primo giorno del Black Friday 2022, 18 novembre, e le offerte di Amazon Italia continuano ad accumularsi una dopo l'altra. In questo prima giornata di promozioni, vi proponiamo i migliori sconti a disposizione. Ad esempio, potete trovare in sconto un SSD Samsung Memorie 980 PRO da 2 TB per PC e PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 469.99€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

L'SSD Samsung Memorie 980 PRO da 2 TB per PC e PS5 propone una velocità di letture fino a 7.000 MB/s. È compatibile sia con PC che con PS5. Misura ‎8.01 x 2.21 x 0.24 cm.

