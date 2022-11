Gearbox ha acquisito l'IP di Risk of Rain da Hopoo Games

Gearbox ha acquisito l'IP di Risk of Rain, lo shooter rogue-like cooperativo in terza persona, in precedenza di proprietà di Hopoo Games.

L'acquisizione dell'IP è stata annunciata durante l'ultimo resoconto finanziario di Embracer Group, dove tra l'altro abbiamo appreso che la compagnia ha in programma di lanciare 234 giochi entro il 2026:

"Gearbox ha acquisito l'IP di Risk of Rain assieme a tutti i giochi pubblicati del franchise di successo di Hopoo Games. Risk of Rain entra a far parte del portafoglio di giochi di Gearbox che includono franchise acclamati come Borderlands, Brothers in Arms, Homeworld e altri ancora", ha detto un portavoce di Embracer Group.

Il primo capitolo di Risk of Rain è stato pubblicato nel 2013 dal publisher Chucklefish ottenendo un riscontro positivo da parte di critica e pubblico. Successivamente è arrivato il sequel Risk of Rain 2, di cui potrete leggere la nostra recensione, lanciato in accesso anticipato nel 2019 e nella versione 1.0 nel 2020, con Gearbox a fare le veci del publisher in questo caso.

Quella di ieri si è rivelata una giornata importante per Gearbox. Oltre all'acquisizione di Risk of Rain infatti la compagnia ha inglobato Volition, lo studio di Saints Row, che è stato trasferito da Deep Silver, publisher sempre di proprietà di Embracer Group.