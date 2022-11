Offerte eBay: God of War Ragnarok PS4 e PS5 in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite eBay Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il nuovo gioco di Santa Monica Studios, God of War Ragnarok, la nuova avventura che vedrà Kratos e Atreus alle prese con la mitologia norrena.

Il prezzo consigliato per God of War Ragnarok è 80,99€ per next-gen e 70,99€ per PS4. Lo sconto in questione permette di avere un taglio di prezzo su entrambi i giochi di 20€. Il prodotto è venduto e spedito da monclick-italia, con restituzione possibile entro 14 giorni e un feedback positivo del 96,6%.

Riguardo a God of War Ragnarok, come abbiamo detto nella nostra recensione, "God of War Ragnarok è bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante."

