GTA Online: un gruppo di giocatori ha eseguito un vero e proprio spettacolo aereo in gioco

Un gruppo di amici ha eseguito un vero e proprio spettacolo aereo in GTA Online, realizzando delle evoluzioni praticamente perfette. C'erano addirittura le scie di fumo colorate a condire il tutto. Naturalmente il video dello spettacolo ha iniziato a circolare anche sui social. In particolare su Reddit ha trovato grandi riscontri, con decine di commenti entusiasti e migliaia di voti positivi.

Come visibile dal video, lo spettacolo comprendeva l'uso di nove aerei. Guardandolo vengono subito in mente le esibizioni delle Frecce Tricolori nostrane, se non fosse che gli spettacoli di queste ultime non finiscono con i piloti che si lanciano con il paracadute facendo schiantare gli aerei al suolo. Sono dettagli, comunque.

Per il resto vi ricordiamo che GTA Online è la modalità online di GTA 5, titolo disponibile sul mercato ormai dal 2013, che presto dovrebbe vedere l'approdo del seguito, GTA 6, il videogioco più atteso della storia.