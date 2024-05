Helldivers 2 è il settimo gioco di maggior successo per Sony, ma solo grazie al PC

Come riportato nella notizia sulla classifica USA di marzo, Helldivers 2 è il settimo gioco di maggior successo per Sony finora, ma l'analista Mat Piscatella ha sottolineato come questo risultato si sia verificato solo grazie al PC.

"Il PC ha avuto enormi meriti per quanto concerne il successo di Helldivers 2 negli USA", ha scritto Piscatella a corredo delle rilevazioni di Circana, secondo cui lo sparatutto di Arrowhead Game Studio è il gioco più venduto del 2024 finora.

Infatti "Helldivers 2 è il settimo titolo dagli incassi più alti nella storia di Sony, ma senza le vendite totalizzate su PC non rientrerebbe neanche nella top 20", pur senza sminuire gli ottimi risultati su PS5.