GTA San Andreas: ex-Rockstar Games svela il perché dei misteriosi incidenti aerei

Come forse sapranno gli esperti del gioco in questione, accade spesso in GTA San Andreas che aerei di piccole dimensioni si schiantino nelle vicinanze del giocatore, apparentemente senza motivo ma creando delle situazioni alquanto strane e spettacolari.

Un errore nel codice del gioco

GTA San Andreas, uno screenshot

Vermeji ha spiegato, infatti, che l'intenzione di Rockstar Games era di far passare, a volte, degli aerei di piccole dimensioni a bassa quota presso il giocatore, semplicemente per creare maggiore movimento e spettacolarità nella scena.

Per poter generare queste routine, lo sviluppatore in questione aveva creato un sistema di scansione automatica dell'area, in modo che l'aereo appena comparso non si trovasse di fronte a degli ostacoli, ma il sistema risultava spesso lento e tendeva a caricare il codice del gioco.

Inoltre, altri problemi emergevano: lo scan riguardava un'area piccola e spesso non comprendeva gli elementi più sottili delle figure presenti nella mappa, gli aerei poi tendevano a perdere quota perché venivano generati mentre procedevano a una velocità troppo bassa per prendere quota e, in certi casi, potevano esserci problemi con lo streaming delle mappe.

Il risultato è che spesso questi aerei si ritrovavano ad andare dritti contro degli ostacoli, e dunque schiantarsi poco dopo la loro comparsa nel campo visivo del giocatore. Vermeji si era reso conto del bug e aveva proposto di risolverlo, ma alla fine è rimasto all'interno del codice come un'altra delle tante stranezze di GTA San Andreas.