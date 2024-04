Amazon Music Unlimited: tre mesi gratuiti sono ora disponibili

Sono ora disponibile tramite Amazon Italia tre mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited. Si tratta di un'estensione della classica offerta da un mese gratuito, ampliata a 90 giorni. Il prezzo regolare è 10.99€, quindi il risparmio è di 32.97€. Potete trovare e reclamare la promozione a questo indirizzo.

La promozione è disponibile fino al 30 aprile. Non può essere attivata se siete già clienti Amazon Music Unlimited e non può essere cumulata con altre promozioni. Se avete già usato la versione di prova gratuita, non potrete usare questa versione dell'offerta.

Ricordiamo che anche facendo la prova gratuita, il rinnovo è automatico dopo i tre mesi, quindi ricordate di disattivarlo prima che siano passati 90 giorni.