Iron Man: Robert Downey Jr. sabbe felice di tornare nel Marvel Cinematic Universe

In un'intervista pubblicata da Esquire, l'interprete di Tony Stark/Iron Man ha detto chiaramente che sarebbe felice di tornare all'interno dell'universo Marvel: "Ne sarei felice", ha riferito, rispondendo alla domanda sulla possibilità di tornare all'interno di tale ambiente, nel caso arrivasse la richiesta. "Fa troppo parte del mio DNA, è il ruolo stesso che mi ha scelto", ha spiegato Downey. "E poi lo dico sempre: mai scommettere contro Kevin Feige, sarebbe una scommessa persa. Lui è come il banco, vince sempre".

Nonostante Avengers: Endgame abbia segnato una netta linea di demarcazione sulle vicende dei super-eroi cinematografici, dando il via a una nuova fase del Marvel Cinematic Universe con stravolgimenti vari in termini di cast, Robert Downey Jr. ha recentemente riaperto la porta a un possibile ritorno all'interno di tale universo, nel caso venisse cercato per tale motivo.

Non si cancella Endgame

Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark

Ovviamente, non si tratta propriamente di una conferma di un ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, ma quantomeno non è affatto esclusa una sua ricomparsa in qualche forma, magari tipo cameo o qualcosa del genere, nei prossimi film della compagnia.

D'altra parte, la stessa Marvel aveva ventilato la possibilità di richiamare l'attore in questione e forse anche altri Avenger originali per un nuovo film, sebbene Feige abbia detto chiaramente di non voler eliminare quanto è accaduto al personaggio di Downey nel corso di Avengers: Endgame.

D'altra parte, gli 11 anni dell'attore all'interno dell'MCU l'hanno portato in vetta al mondo del cinema, coronando peraltro la carriera con il recente premio Oscar ricevuto per il suo ruolo in Oppenheimer, dunque è chiaro che l'ex-Iron Man non abbia intenzione di chiudere la porta a Marvel, nel caso.