Half-Life 3 Citadel Unleashed, primo trailer disponibile per la mod che continua la storia del gioco

Half-Life 3 Citadel Unleashed è sempre più concreto. Il modder Ancient Freeman Media ha pubblicato il primo trailer di gameplay di questa promettente mod per Half-Life 2, che mira a continuare la storia raccontata nei giochi canonici e nelle altre mod realizzate dal gruppo.

[embed yt=Half-Life 3 Citadel Unleashed]Quello di Ancient Freeman Media è un progetto a lungo termine che mira a dare una conclusione alla serie Half-Life che, Half-Life: Alyx a parte, giace mezza abbandonata da Valve da molti anni. Le due mod pubblicate finora sono Half-Life 2: Episode 3 The Return e Half-Life 2 Episode 4 Eli, entrambe abbastanza brevi, ma con dentro delle premesse indispensabili per Half-Life 3 Citadel Unleashed. Lo sviluppatore ha promesso che quest'ultima sarà più lunga delle altre.

La natura di progetto amatoriale è evidente già dal filmato, ma mod come Half-Life 3 Citadel Unleashed sono il modo che la comunità ha trovato per continuare di fatto a chiedere a Valve un Half-Life 3 ufficiale, rinnovando l'amore per i capitoli precedenti.

Pagina ufficiale di Half-Life 3 Citadel Unleashed