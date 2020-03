Half-Life: Alyx, l'aggiornamento 1.1 introduce nuove opzioni di movimento

L'aggiornamento 1.1 di Half-Life: Alyx introduce nuove opzioni di movimento, corregge alcuni bug e migliora le prestazioni del gioco VR di Valve.

In questi giorni stiamo parlando molto di Half-Life: Alyx. Un po' perché con la scarsità di uscite di questo periodo c'è poco altro di cui parlare, un po' perché il ritorno di Valve con un prodotto di questa qualità è un qualcosa che va trattato con attenzione.

Un gioco pensato e creato per la VR, ma che in molti stanno già provando ad adattare per essere giocato con mouse e tastiera senza VR.

Giunto su Steam, adesso comincia per Valve il lungo processo di rifinitura del codice, un po' per sistemare tutte le incompatibilità con le più svariate configurazioni hardware un po' per venire incontro alle richieste dei fan emerse in queste prime ore di playtest.

Con l'aggiornamento 1.1 di Half-Life: Alyx, infatti, Valve sistema alcuni dei bug presenti nel gioco, corregge alcuni effetti grafici e introduce anche nuove opzioni per rendere il movimento più semplice e intuitivo.

Ecco la descrizione dell'update 1.1: