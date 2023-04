Half-Life: Alyx uso lo stesso codice di Quake del 1996 per le luci tremolanti

Alcuni videogiocatori dalla vista lunga hanno scoperto che Half-Life: Alyx utilizza lo stesso codice di Quake per le luci tremolanti. Considerate che Half-Life: Alyx è uscito nel 2020, mentre Quake risale al 1996. Quindi i due si passano più di vent'anni.

Il collegamento tra i due giochi risale al 1998, ossia dal primo Half-Life, che fu costruito usando il GoldSrc engine, creato da Valve usando il Quake engine della id Software di John Carmack. Il GoldSrc è stato modificato nel corso degli anni, diventando il Source usato in Half-Life 2 e molti altri giochi. Quindi è stato fatto evolvere nel Source 2, che attualmente muove Half-life: Alyx e l'imminente Counter-Strike 2.

A quanto pare però, nel Source 2 rimangono ancora tracce del Quake Engine. Quantomeno alcuni pattern molto specifici, che evidentemente non si è ritenuto necessario di modificare. Quake, per inciso, era pieno di luci tremolanti e fluorescenti che, come dimostrano i video sottostanti, seguono gli stessi schemi di quelle di Alyx.

Gli autori della scoperta hanno anche trovato la linea di codice galeotta, chiamata "fluorescent flicker pattern 10, presente in Quake, nel GoldSrc e via via fino al Source 2, quindi in Half-Life: Alyx. Curioso, vero?