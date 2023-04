Immortals of Aveum: due video mostrano ambientazioni e cutscene

Oltre al lungo video gameplay pubblicato nel corso di questa settimana, EA e Ascendant Studios hanno condiviso altri due filmati di Immortals of Aveum che presentano alcune delle ambientazioni dell'action RPG e una cutscene, mettendo in mostra il compargo grafico del titolo.

Entrambi i video sono stati presentati in un post per la community di Steam, in cui gli sviluppatori hanno parlato per l'appunto delle tecnologie utilizzate per dare vita a Immortal of Aveum, che come sappiamo girerà in Unreal Engine 5.1.

Nel primo video vediamo una sequenza con Jak (il protagonista di Immortals of Aveum) e la generale Kirkan (interpretata dall'attrice Gina Torres), che serve fondamentalmente più a mettere in evidenza la cura per le animazioni facciali e il motion capture da parte degli sviluppatori che offrire nuove informazioni sulla trama. Il secondo filmato invece è dedicato ad alcune delle ambientazioni del mondo fantasy che esploreremo nel gioco.

Ricordiamo che Immortals of Aveum sarà disponibile a partire dal 20 luglio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratta di un action shooter in prima persona con elementi GDR nel quale interpretiamo Jak, un mago guerriero che deve salvare il mondo, scoprendo il passato di Aveum, il mondo di gioco, e padroneggiando la magia, imparando vari incantesimi per abbattere i nemici. Di recente abbiamo visto un lungo gameplay trailer del titolo di Ascendant Studios e i requisiti minimi e raccomandati.