Lenovo Legion Pro e LOQ: l'offerta gaming del 2023 si arricchisce con l'intelligenza artificiale

In una Milano di nuovo uggiosa e indaffarata ad allestire tutte le stilosissime attività del Fuorisalone, Lenovo ha deciso di dedicare una giornata del suo centralissimo Spazio Lenovo a tutti i prodotti pensati per i videogiocatori che ha presentato in questi primi mesi del 2023. Ovviamente i Legion Pro 7 e Pro 5 , che abbiamo conosciuto al CES e toccato con mano per la prima volta durante l'IEM di Katowice, hanno catturato l'attenzione di tutti, m questa è stata anche l'occasione per parlare di LOQ , la nuova linea di prodotti da gaming di fascia media, oltre che di tutti quegli accessori a complemento di una postazione da gaming degna di questo nome.

L’intelligenza artificiale al comando

I nuovi Legion allo Spazio Lenovo

Durante i nostri fugaci incontri con la linea Legion Pro 7 e Pro 5, abbiamo imparato a conoscere la più grande novità di quest'anno: il processore Lenovo LA AI, il primo chip di intelligenza artificiale su un laptop da gioco. In queste settimane nelle quali si parla tanto di IA è facile capire l'importanza di questa novità, soprattutto per quanto riguarda macchine che ogni anno vengono testate a fondo per vedere quanti fotogrammi generano in più dei modelli precedenti o dei concorrenti.

All'IEM di Katowice John Miedema, Director of Product and Business Development Management EMEA di Lenovo ci aveva detto che il Lenovo LA AI è in grado di migliorare del 10-15% le prestazioni in Fortnite e in 3DMark e del 3% in Cinebech. Si tratta quindi di incrementi sensibili, in grado di migliorare le prestazioni di quei giocatori entusiasti a cui sono rivolti i Legion.

Il chip LA AI non è però solo un "turbo", ma è più una sorta di regista in grado di ottimizzare le prestazioni e i consumi del PC in base all'utilizzo reale. Col profilo prestazioni si dice al PC di convogliare tutte le risorse alla GPU NVIDIA RTX 4000 e alle CPU Intel e AMD di ultima generazione, con la modalità silenziosa si cerca di coniugare prestazioni e silenziosità del sistema ColdFront 5.0, mentre l'opzione Intelligente cerca di ottimizzare le prestazioni in modo da prolungare al massimo la durata della batteria. Ovviamente si potrà anche decidere di gestire manualmente questi settaggi in modo da, per esempio, sfruttare al massimo tutte le risorse hardware anche con l'alimentazione a batteria.

Anche senza il Lenovo LA AI, i nuovi Legion Pro 7 e Pro 5 sono PC degni di nota: Lenovo, infatti, ha infilato il meglio della tecnologia disponibile in un PC dalle dimensioni compatte e dal design riconoscibile. Il Pro 7 può montare fino a una RTX 4090, con un TDP massimo di 175 Watt, mentre il Pro 5 arriva a montare una RTX 4070. Tutti i PC della serie Legion Pro possono contare su schermi Pure Sight 16:10 con un refresh rate massimo di 240 Hz, sul sistema di raffreddamento ColdFront 5.0 con camera di vapore e metallo liquido e su una tastiera RGB anti ghosting.

I nuovi monitor Legion

Su questi prodotti Lenovo garantisce anche una serie di politiche di sostenibilità e di attenzione verso il cliente molto apprezzabili. Per quanto riguarda il primo punto si parla di PC realizzati con materiali riciclati o facilmente riciclabili, oltre che di una serie di politiche di compensazione della CO2 per far sì che la produzione sia ad impatto zero. Per quanto riguarda l'assistenza post vendita, Lenovo garantisce 2 anni di Premium Care, un programma per coprire ogni necessità dovesse insorgere nell'utilizzo del PC e il programma Affidabilità Garantita, per il rimborso del costo di acquisto in caso di guasto tecnico entro il primo anno.