XDefiant: la beta è stata estesa di due giorni, ha "superato le aspettative" nonostante i problemi

Ubisoft prolungherà la closed beta di XDefiant di due giorni e dunque non si concluderà più il 23 aprile 2023 come programmato in precedenza, bensì alle 08:00 italiane di mercoledì 26 aprile. La decisione è stata presa per via dei problemi che hanno riscontrato i giocatori durante i test, ma nonostante tutto la partecipazione ha superato le aspettative.

A darne la notizia è stato l'executive producer Mark Rubin su Twitter, che ha ha ammesso che la beta non è andata come volevano gli sviluppatori e ha ringraziato i giocatori per la partecipazione e per aver dimostrato entusiasmo per XDefiant nonostante i "gravi difetti" del gioco durante i test.

"Estenderemo la beta di 2 giorni, quindi ora terminerà martedì 25 (da noi il 26 per via del fuso orario, ndr)! La beta non è andata come volevamo in molti modi, ma in un certo senso ha superato le nostre aspettative ben oltre ciò che ci aspettavamo e questa è la reazione da parte di voi ragazzi!", ha detto Rubin su Twitter.

"È stato incredibilmente commovente leggere tutti i vostri commenti. Anche quando le cose andavano male tutti sono rimasti positivi. Nonostante sapevamo che vi stavamo mostrando un gioco con gravi difetti, avete comunque capito cosa stavamo cercando di fare e l'avete adorato. Quindi grazie a tutti per esserci stati con noi!".

Giusto pochi giorni fa, Ubisoft ha svelato che la closed beta di XDefiant ha superato quota un milione di partecipanti, segno che c'è grande interesse verso questo sparatutto free-to-play. Recentemente abbiamo avuto modo di provare il gioco e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi, grazie a una struttura solida, mappe e modalità di ottima fattura e in quantità.