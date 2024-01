Halo avrà un gioco da tavolo strategico con miniature, in arrivo nel 2024

"Prendere parte a uno scontro a fuoco su un tavolo, muovendo gli Spartan da una copertura all'altra connette i giocatori all'azione in un modo speciale e nuovo", ha riferito al riguardo Ronnie Renton, CEO di Mantic Games, che si sta occupando dell'adattamento.

Non c'è ancora un titolo ufficiale per il gioco in questione, ma sarà collegato direttamente all'universo espanso di Halo, con i personaggi che possiamo aspettarci: ci saranno dunque miniature di Spartan, Covenant, veicoli e altro, con diverse meccaniche di gioco derivate dagli elementi caratteristici della serie.

Halo avrà un suo gioco da tavolo dedicato, uno strategico con miniature sullo stile dei classici di Game WorkShop, attualmente in lavorazione presso Mantic Games su licenza ufficiale Microsoft, e che sarà disponibile nel corso del 2024.

Primi contatti a marzo 2024

Halo continua la sua espansione in varie forme di intrattenimento

L'uscita del gioco da tavolo di Halo è prevista per i prossimi mesi, ma qualche notizia più concreta dovrebbe arrivare già a marzo, visto che in tale mese sono previste le prime anteprime con prove dirette sul titolo in questione.

"Stiamo costruendo un gioco emozionante e competitivo, da parte di un team appassionato di scultori e artisti di talento, e designer che hanno costruito un'incredibile esperienza a base di Halo", ha spiegato Renton al riguardo.

In effetti, non si tratta della prima esperienza di questo tipo: già nel 2007, poco prima dell'uscita di Halo 3, venne lanciato sul mercato il gioco Halo ActionClix, anche questo con battaglie reimmaginate in forma di gioco da tavolo, ma che venne poi rimosso dal mercato poco dopo.