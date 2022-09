Hardspace Shipbreaker: una fantastica Xbox Series X a tema, in palio dal publisher

Per festeggiare il lancio di Hardspace Shipbreaker su Xbox Series X e Series S, disponibile anche su Xbox Game Pass dal 20 settembre, Focus Entertainment ha deciso di mettere in palio una fantastica Xbox Series X personalizzata a tema, che verrà regalata a chi verrà estratto a sorte partecipando al contest.

Come riportato nel tweet qui sotto, per celebrare il lancio di Hardspace Shipbreaker il publisher ha deciso di regalare un codice digitale del gioco oltre a questa particolare versione di Xbox Series X: si tratta di una regolare console Microsoft ma con uno chassis completamente modificato in modo da ricordare la tecnologia del gioco.



Sia il corpo della console che il controller sembrano dunque delle fusoliere di navi spaziali alquanto vissute, con tanto di effetto taglio da fiamma ossidrica, per riprendere le tematiche principali del gioco. Hardspace Shipbreaker, infatti, ci mette negli inediti panni di una sorta di rottamatore spaziale, intento a intraprendere varie missioni di esplorazione e recupero di relitti spaziali alla deriva, per ottenere materiali e tecnologie ancora valide per vari committenti.

Per partecipare al concorso, basta semplicemente seguire l'account di Focus Entertainment, effettuare il retweet del messaggio e menzionare un amico all'interno delle risposte al tweet. In questo modo, si entrerà a far parte di un'estrazione a sorte per la console e il codice del gioco.

Dopo la recensione su PC, Hardspace Shipbreaker è dunque giunto anche su PS5 e Xbox Series X|S attraverso Xbox Game Pass con la seconda mandata dei titoli previsti a settembre 2022.