Harmony: The Fall of Reverie, trailer di lancio per il nuovo gioco Don't Nod

Harmony: The Fall of Reverie è disponibile da oggi su PC e Nintendo Switch, come annunciato dal nuovo trailer di lancio pubblicato oggi, mentre arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il 22 giugno 2023.

Si tratta del nuovo gioco narrativo di Don't Nod, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione di Harmony: The Fall of Reverie pubblicata proprio poco fa su queste pagine.

Il gioco racconta la storia di Polly, una giovane donna che torna a casa per cercare la madre scomparsa.

Durante il suo viaggio, Polly scopre di avere un potere speciale che la mette in collegamento con un altro mondo chiamato Reverie, dove la ragazza diventa Harmony. La missione è allora quella di ristabilire l'equilibrio fra il nostro mondo e Reverie, un reame di creature divine note come Aspirazioni: Gloria, Felicità, Potere, Caos, Legame e Verità.

Il gioco unisce una narrazione particolarmente avvolgente con un particolare gameplay, che lo rende un titolo molto originale e bilanciato nelle sue varie componenti, forse più di quanto visto in precedenza da parte del team di sviluppo, che ha creato la nota serie Life is Strange.

In corrispondenza con l'uscita di Harmony: The Fall of Reverie, su Steam sono anche in corso i saldi speciali per il 15° anniversario di Don't Nod, consentendo così di recuperare facilmente anche i giochi precedenti del team.