Ubisoft+, prova gratuita di una settimana disponibile su PC e Xbox

Ubisoft+ è disponibile per una prova gratuita di una settimana: qualsiasi utente PC o Xbox avrà modo di testare il servizio in abbonamento della casa francese e i suoi contenuti per sette giorni, quindi decidere se cominciare a pagare la sottoscrizione oppure annullarla.

Per provare Ubisoft+ non dovrete fare altro che visitare questa pagina e cliccare sul pulsante "provalo gratis", quindi scegliere fra PC Access (costo mensile terminata la prova: 14,99€) e Multi Access (costo mensile terminata la prova: 17,99€), effettuare l'accesso con le vostre credenziali Ubisoft e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento della procedura.

A quel punto, come detto, avrete a disposizione sette giorni interi per provare qualsiasi prodotto disponibile all'interno del catalogo di Ubisoft+, per poi cominciare a pagare l'abbonamento normalmente oppure disdirlo laddove non vi convinca, senza alcun costo o limitazione.

Come saprete, la versione PC di Ubisoft+ consente di accedere anche ai nuovi giochi fin dal day one, e con Assassin's Creed Mirage in uscita a ottobre si tratta senza dubbio di una possibilità da tenere in considerazione.