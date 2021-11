Harry Potter: Wizards Unite verrà chiuso da Niantic, data di conclusione del gioco

Harry Potter: Wizards Unite chiuderà i battenti, con Niantic a comunicare la data di conclusione del servizio online legato al gioco fissata per il 31 gennaio 2022, dunque ci saranno altri tre mesi di attività prima che il titolo mobile chiuderà definitivamente i battenti.

Tuttavia, il gioco verrà rimosso da App Store e Google Play prima di tale data, ovvero il 6 dicembre 2021, giorno in cui il titolo non risulterà più scaricabile dagli store, come riferito dal team nella comunicazione ufficiale sul sito dedicato.

Con il lancio di Harry Potter: Wizards Unite, desideravamo permettere ai giocatori di vivere e sperimentare le meraviglie del mondo magico direttamente nella realtà del proprio quartiere. Nel corso degli anni, milioni di streghe e maghi di tutto il mondo si sono immersi in avventure magiche nel mondo reale, alleandosi per tenere la magia nascosta e al sicuro nel mondo magico e unendo le forze per affrontare gli Imperdonabili.

Harry Potter: Wizards Unite sfrutta lo stesso sistema di Pokémon GO per la navigazione su mappe reali

I giocatori hanno anche collaborato con Hermione ed Harry come membri dell'Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, per svelare il mistero dietro la sparizione dei Cinque di Londra e sono ora sul punto di mettere fine alla Calamità.

Questo significa che il 31 gennaio 2022 assisteremo alla fine della Calamità, che verosimilmente sarà un evento globale in grado di porre fine al gioco con uno spettacolare scontro finale. I giocatori, intanto, potranno aspettarsi delle modifiche al gioco che avranno effetto dal 2 novembre 2021: