Harvestella annunciato con data d'uscita per Nintendo Switch e PC

In occasione del recente Nintendo Direct Mini, Square Enix ha annunciato Harvestella, gioco di ruolo stile Harvest Moon per PC (Steam) e Nintendo Switch. Svelata anche la data d'uscita: il 4 novembre 2022. Pubblicato anche il primo filmato che mostra il gioco in azione:

Vediamo anche le prime immagini di gioco:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

coltiva, combatti e stringi amicizie in un nuovo mondo fantasy. Trasferisciti a Lethe, un pacifico villaggio dove ogni stagione porta nuovi colori. In questo nuovo gioco di ruolo e simulazione la tua avventura ha inizio da qui. Occupati della tua fattoria, crea oggetti e raccogli materiali mentre fai la conoscenza degli abitanti del luogo. Le stagioni si susseguono placidamente, dalla primavera all'inverno. Tuttavia, cederanno il passo alla stagione della morte, chiamata Quietus. Il destino del villaggio è nelle tue mani. Riuscirai a fermare la stagione della morte?