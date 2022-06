Portal: Collezione da Compagnia, trailer del Nintendo Direct svela che ora è disponibile su Switch

A sorpresa con un trailer presentato al Nintendo Direct: Partner Showcase è stato annunciato il lancio di Portal: Collezione da Compagnia, che da ora è disponibile per Nintendo Switch in versione digitale acquistabile dall'eShop.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una raccolta che include Portal e Portal 2 di Valve, permettendo anche ai giocatori su Nintendo Switch di affrontare le prove e i rompicapi basati sulla fisica del laboratorio gestito dall'intelligenza artificiale GlaDOS utilizzando la celebre pistola sparaportali.

Portal: Collezione da Compagnia è disponibile a partire da ora su Nintendo Switch al prezzo di 18,99 euro. Potrete acquistare la raccolta su Nintendo eShop tramite questo indirizzo.

"La Collezione da compagnia, che include Portal e Portal 2, arriva su Nintendo Switch con il gameplay innovativo, lo humor nero e l'esplorazione che hanno fatto guadagnare alla serie centinaia di premi", recita la descrizione ufficiale.

"In Portal, userai un dispositivo altamente sperimentale in grado di aprire portali per risolvere sfide e rompicapo basati sulla fisica. Sposta oggetti (e te stesso) per farti largo a suon di rompicapo nei laboratori di Aperture Science."

"In Portal 2, farai ritorno ai Laboratori Aperture per scontrarti ancora una volta con GLaDOS, un'intelligenza artificiale dall'immaginazione letale e assetata di potere. Incontra nuovi personaggi mentre ti fai strada tra nuovissime e pericolose aree dei laboratori, risolvendo una varietà più ampia di rompicapi basati sui portali. Portal 2 include anche una modalità cooperativa con multigiocatore locale, a schermo condiviso e online, per scervellarti insieme a un tuo amico."