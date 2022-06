Minecraft Legends confermato su Nintendo Switch, con periodo d'uscita

Minecraft Legends è stato confermato anche in arrivo su Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, con un brevissimo trailer inserito all'interno della carrellata finale sui vari titoli in uscita, in questo caso con periodo di lancio previsto per il 2023.

Mostrato in occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno 2022 con un primo trailer, diventato peraltro il più visto dell'intero evento, il nuovo gioco sviluppato da Mojang è uno spin-off piuttosto particolare, essendo uno strategico in tempo reale ambientato nel mondo di Minecraft.

Minecraft Legends, uno screenshot

Anche in questo caso vengono mostrati alcuni frammenti del video che avevamo visto in precedenza, legati alle "leggende" del mondo di Minecraft e i pericoli che si nascondono tra queste.

Minecraft Legends è chiaramente un gioco dall'impostazione ibrida tra strategia e azione, ma risulta particolarmente interessante anche per la nuova impostazione data dall'inquadratura e ovviamente dal gameplay profondamente diverso rispetto al capitolo standard, seppure legato a questo per le regole generali del mondo di gioco.

Scoprite i misteri di Minecraft Legends, il nostro prossimo gioco di strategia d'azione. Esplorate una terra familiare ma misteriosa, piena di vita, biomi lussureggianti e ricche risorse. Ma questo paradiso è sull'orlo della distruzione. Sono arrivati i piglins e minacciano di corrompere l'Overworld. Aiuta amici inaspettati e forma preziose alleanze e guidali in battaglie strategiche per proteggere la loro casa. Combattete i piglins prima che la loro corruzione dell'Oltretomba divori l'Oltremondo!