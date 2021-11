Hextech Mayhem: A League of Legends Story disponibile da oggi, con trailer

Hextech Mayhem: A League of Legends Story è finalmente disponibile. Si tratta di un runner ambientato nel mondo di League of Legends, realizzato da Choice Provisions, gli autori della serie BIT.TRIP. Lanciato sotto etichetta Riot Forge, che si occupa appunto dei progetti laterali del franchise League of Legends, è acquistabile per PC e Nintendo Switch al prezzo di 9,99€. La versione PC è stata pubblicata su Steam, GOG ed Epic Games Store. A breve sarà lanciato anche sull'applicazione mobile di Netflix, dove sarà completamente gratuito per tutti gli abbonati.

Oltre al trailer di lancio, è stato pubblicato anche un video che parla della storia dello sviluppo di Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Vediamolo:

Ambientato nell'universo di League of Legends, Hextech Mayhem: A League of Legends Story metterà alla prova i giocatori con salti esplosivi e bombardamenti che vanno eseguiti a tempo di musica per evitare ostacoli, disarmare nemici e accendere micce, scatenando divertenti ed esplosive reazioni a catena fino a raggiungere un'apoteosi confusionaria.