Ruined King: A League of Legends Story, trailer annuncia il lancio

Riot Forge, etichetta di Riot Games dedicata ai giochi ambientati nell'universo di League of Legends, ha annunciato con un trailer la disponibilità di Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo sviluppato da Airship Syndicate, lo studio del fumettista Joe Madureira cui dobbiamo Battle Chasers: Nightwar e Darksiders Genesis.

Oltre al trailer di lancio, è stato pubblicato anche un video dedicato alla storia dello sviluppo del gioco, che trovate qui di seguito:

Ruined King: A League of Legends Story è giocabile su PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4. La versione PC è acquistabile da Steam, GOG ed Epic Games Store. Presto saranno lanciate anche delle versioni native per PS5 e Xbox Series X e S, su cui intanto si può giocare in retrocompatibilità. Chi possiede le versioni per le console della generazione precedente potrà avere le nuove gratuitamente (valido solo per la stessa famiglia di console).

La storia si svolge in due celebri regioni di Runeterra: Bilgewater, una movimentata città portuale che ospita cacciatori di mostri marini, gang criminali e contrabbandieri provenienti da tutto il mondo conosciuto, e le Isole Ombra, una terra avvolta e piagata da una letale Nebbia Oscura che corrompe tutto ciò che tocca. Prenderete il controllo di un'improbabile squadra di celebri campioni di League of Legends, che si sono riuniti per sconfiggere un misterioso nemico comune: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke.