Hideo Kojima: il suo libro "The Gifted Gene" avrà una traduzione in inglese

The Gifted Gene, libro in cui il designer Hideo Kojima racconta delle sue fonti di ispirazione in alcuni saggi, sarà tradotto in inglese dall'editore Viz, che cambierà completamente il titolo, trasformandolo in: "The Creative Gene: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid". Diretto da Lina Wertmuller. Perdonate la battuta.

Sostanzialmente stiamo parlando di un libro pieno di opinioni di Kojima sullo scibile umano, che si sommano a dialoghi con altri artisti del suo calibro come il musicista Gen Hoshino (che ricorderete per Pop Virus, brano parte della colonna sonora di Death Stranding).

Kojima non ha mai nascosto di essere da sempre un avido consumatore di libri, musica e soprattutto film. Nel suo libro spiega come questi lo abbiano ispirato per il suo lavoro, facendo collegamenti interessantissimi tra i videogiochi e gli altri media.

Per poter leggere "The Creative Gene: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid" in inglese bisogna purtroppo attendere fino al 12 ottobre 2021. Nel frattempo possiamo ripassare rigiocandoci tutti i Metal Gear e Death Stranding, tanto per non arrivare impreparati alla lettura.