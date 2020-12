Hitler è più popolare di Stalin, stando ai numeri di Strategic Mind: Spectre of Communism

Hitler è più popolare di Stalin, almeno stando a quanto hanno potuto desumere gli sviluppatori di Starni Games dalle prime due settimane di vendita di Strategic Mind: Spectre of Communism, andato molto peggio di Strategic Mind: Blitzkrieg. Pensate che ha venduto circa la metà.

Il piccolo sviluppatore indipendente ha diramato un comunicato per commentare i numeri del gioco, affermando di aver trovato solo nello scenario il motivo dell'insuccesso. Hanno anche analizzato ed escluso tutte le altre possibili motivazioni.

Ad esempio hanno cercato di capire se il periodo di lancio, congestionato da grossi titoli, possa aver avuto un ruolo nelle scarse vendite, ma considerando Strategic Mind: The Pacific, che andò molto bene in un periodo simile, la risposta è stata no (anche perché si tratta di titoli che si rivolgono a delle nicchie, non agli stessi giocatori dei tripla A più commerciali).

La qualità del gioco? Nemmeno. Strategic Mind: Spectre of Communism ha il 95% di recensioni positive su Steam, più del suo predecessore. Quindi i giocatori non hanno premiato gli sforzi fatti per migliorare la serie.

Oltre a ciò, Strategic Mind: Spectre of Communism è stato messo nella lista dei desideri di un numero di utenti Steam paragonabile a quello che ci mise Blitzkrieg e le lingue in cui è stato tradotto sono le stesse. Insomma, le minori vendite non derivano da un minor interesse pre-lancio del pubblico o dall'aver trascurato alcuni mercati prima considerati.

Rimane solo la possibilità che Hitler abbia una fanbase più ampia di Stalin. Comunque sia, se vi interessa vi rimandiamo alla pagina Steam di Strategic Mind: Spectre of Communism, dove potrete scaricare una demo del gioco (è un wargame a a turni).