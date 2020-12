DOOM Eternal su Xbox Game Pass per PC, ecco quando sarà disponibile

DOOM Eternal sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC a partire dal 3 dicembre, dunque fra appena due giorni: lo ha annunciato ufficialmente Microsoft.

Approdato su Xbox Game Pass per console il 1 ottobre, DOOM Eternal era atteso con trepidazione anche dai giocatori PC che non avevano ancora provato la straordinaria esperienza sparatutto messa a punto da id Software.

Peraltro il debutto su Xbox Game Pass per PC avverrà a breve distanza dall'uscita di DOOM Eternal su Nintendo Switch, fissata all'8 dicembre, anche in questo caso dopo una lunga attesa.

Come certamente saprete, il secondo capitolo della nuova serie di DOOM ci rimette nell'armatura del DOOM Slayer per una nuova, sanguinosa battaglia combattuta però sul pianeta Terra, preso di mira dalle armate demoniache.

Per sconfiggerle potremo contare su nuove abilità e nuove armi devastanti, in un tripudio di azione frenetica e violenza che non potrà lasciarvi indifferenti.