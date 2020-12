Captain Tsubasa: Rise of the New Champions: l'episodio New Hero questa settimana

New Hero, il primo episodio aggiuntivo di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, è in arrivo questa settimana, più precisamente il 3 dicembre 2020, come annunciato da Bandai Namco con un bel trailer. Aggiungerà al gioco tre campioni: il "Nobile svedese" Stevan Levin, la "potenza di gambe del Muay Thai" Singprasert Bunnaak e il "portiere miracoloso" Ricardo Espadas. Ognuno di questi personaggi arriverà con il suo set unico di abilità speciali per momenti calcistici ancora più epici.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions:

L'aggiornamento 1.10 sarà disponibile domani e aggiungerà nuovi contenuti gratuiti. Parte di questi, il "Percorso scuola media Otomo" permetterà ai giocatori di tuffarsi in un nuovo episodio giocabile della Modalità Storia, EPISODIO: NEW HERO, nel quale il gioco di squadra sarà fondamentale per vincere.

Una nuova modalità Assist migliorerà l'esperienza di EPISODIO TSUBASA, aumentando significativamente le abilità dei giocatori. Inoltre, saranno inclusi nell'aggiornamento diversi aggiustamenti e bilanciamenti per migliorare la qualità del gioco, soprattutto nelle modalità VERSUS e ONLINE VERSUS.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions è disponibile per PC, PS4 e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.