Hitman gratis su Steam, ma le chiavi finiscono in mano ai bot per la rivendita

Hitman è stato offerto gratis su Steam da IO Interactive per celebrare i quattro anni del gioco, ma alcuni malintenzionati hanno usato dei bot per ottenere le chiavi e rivenderle.

La tristissima operazione si è consumata sul sito ufficiale del team di sviluppo, che ha messo a disposizione ben 47.000 chiavi per effettuare il download di Hitman: La Prima Stagione Completa.

Parliamo dunque di un pacchetto ricco e corposo, che include tutti e cinque gli episodi della prima stagione dell'apprezzato action stealth con protagonista il letale Agente 47, e che proprio per questo ha fatto gola a parecchia gente.

Stando alle testimonianze di diversi utenti, alcuni sono riusciti a ottenere il gioco ma il sito è stato subito preso d'assalto e c'è il concreto sospetto che siano stati utilizzati dei bot per ottenere migliaia di chiavi, comparse poi sui siti d'asta.

Sembra che IO Interactive non si sia accorta dell'accaduto, parlando di uno straordinario successo per l'iniziativa che ha portato all'esaurimento delle key in appena due ore.

Less than 2 hours, and all the keys are gone.

Thank you all for the overwhelming interest in our game! Aaaand for breaking our site 😏

To all the newcomers - Welcome to the World of Assassination! https://t.co/xUMlouPTgm