Animal Crossing: New Horizons, corsa alle mascherine, ma non è colpa del coronavirus

Sin dal suo lancio in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso venerdì 20 marzo 2020, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons hanno dato il via alla corsa alle mascherine. Queste ultime possono essere trovate occasionalmente come veri e propri oggetti di abbigliamento all'interno del gioco Nintendo, liberamente indossabili. Ma perché?

Stando alle testimonianze del giocatori raccolte da Polygon, non è colpa del coronavirus. O meglio: lo stress psicologico legato al coronavirus non è un elemento da eliminare completamente da questo ragionamento, ma c'entra solo fino ad un certo punto né appare determinante. Va detto che mascherine di questo tipo erano già molto popolari in Asia, prima della pandemia; rappresentavano anche elementi legati allo stile, come nel caso della celebrità Billie Eilish.

Polygon ha intervistato alcuni dei giocatori di Animal Crossing: New Horizons (la recensione di Animal Crossing: New Horizons è già disponibile sulle nostre pagine), e molti di loro hanno confermato che le mascherine rappresentano un indumento cool da indossare, e niente di più. Il giocatore Lillo, per esempio, ha dichiarato quanto segue "Sono un graaaaande fan di questo tipo di accessori giapponesi. La indosso su Animal Crossing come specchio di come vorrei vivere adesso, correndo e indossando gli abiti più carini che mi piacciono".

Arrivano invece alcune considerazioni anche sul coronavirus da parte di Kyrie Page. "Non ho potuto trovare mascherine fino a questo momento, purtroppo. Si tratta di un simbolo, più che altro. Mi aiuta a pensare di essere al sicuro, in questi tempi difficili. Inoltre il fatto che gli altri abitanti non dicano nulla, quando mi vedono, mi ricordo del periodo in cui ho vissuto in Giappone, dove indossare mascherine quando stai male è la norma".