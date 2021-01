Ho Mobile ha confermato il furto di dati, offre sostituzione gratuita della SIM

Ho Mobile ha infine confermato di aver rilevato attività illecite legate ai dati di parte dei propri utenti, come era emerso nei giorni scorsi sul possibile furto di dati, la questione è stata segnalata direttamente agli utenti attraverso SMS, indicando anche la procedura per effettuare il cambio di SIM gratuito.

Avevamo riferito il 29 dicembre della possibilità che i dati personali di 2,5 milioni di utenti Ho Mobile fossero stati rubati e messi in vendita sul darkweb e sebbene il comunicato ufficiale tenda ad attenuare la gravità della situazione, parlando solo di una parte degli utenti coinvolti e chiarendo che i dati sottratti non riguardano conti bancari o traffico telefonico, è chiaro che si tratta di una situazione di una certa rilevanza.

L'operatore telefonico ha avviato subito le attività di indagine insieme alle autorità investigative competenti e alla fine è stata confermata l'infrazione informatica ai danni della banca dati relativa agli utenti Ho Mobile: viene confermato che i dati coinvolti nel furto non interessano quelli bancari o altre informazioni di pagamento, tuttavia, come abbiamo riferito in passato, i dati anagrafici e gli indirizzi email sono a rischio, ma soprattutto i dati tecnici della SIM, che potrebbero consentire operazioni di sostituzione di questa e dunque eventuali utilizzi illeciti attraverso smartphone.

Per ovviare a questo problema, Ho Mobile offre la sostituzione gratuita della SIM presso i suoi punti vendita, da effettuare però esclusivamente di persona, a causa della necessità del riconoscimento della persona, dunque è necessario presentarsi presso un punto vendita con la SIM da cambiare e un documento d'identità.

L'operatore ha peraltro annunciato di aver già attivato ulteriori e nuovi livelli di sicurezza per mettere la clientela al riparo da potenziali minacce. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di Ho Mobile, anche se al momento è chiaramente soggetto a traffico intenso.