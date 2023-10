Honor of Kings: World, un gameplay trailer con tanta azione per l'action RPG di Tencent

La prima parte del filmato introduce alcune delle location e dei personaggi di cui faremo la conoscenza durante l'avventura. La seconda parte è decisamente più movimentata, caratterizzata da sequenze di gameplay e in particolare combattimenti, incluso un boss in grado di schierare in campo un esercito di marionette e sorprendere in più modi il giocatore.

Honor of Kings: World è tornato a mostrarsi oggi grazie a un nuovo sostanzioso gameplay trailer pubblicato da Tencent Games e TiMi Studio Group, gli autori di questo ambizioso action RPG open world basato sul celebre gioco mobile Honor of Kings.

Un promettente action RPG dalla Cina

Honor of Kings: World è un action GDR tripla A che stando alle informazioni ufficiali sarà ambientato in un mondo vasto con ambientazioni fantasy ispirate alla mitologia cinese. Verrà pubblicato in contemporanea in tutto il mondo, ma per il momento non è stata indicata una finestra di lancio precisa.

Sappiamo inoltre che uscirà su "molteplici" piattaforme, ma non sono state specificate quali, anche se è facile supporre che includeranno almeno PC, PS5 e Xbox Series X|S e volendo non possiamo escludere anche delle versioni mobile.