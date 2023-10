Resident Evil Village su iPhone 15, video di gameplay rivela controlli touch macchinosi

Sembra tuttavia che il team di sviluppo giapponese, evidentemente poco avvezzo ai dispositivi mobile, abbia optato per un set di controlli touch che lascia a desiderare, con il fuoco manuale da azionare alzando il pollice che si utilizza per muovere la visuale.

"La migliore console da gioco"

La migliore console da gioco per i progettisti Apple, iPhone 15 Pro ha senza dubbio il vantaggio della portabilità e una potenza non indifferente, che gli consente appunto di far girare nativamente anche videogiochi di ultima generazione.

Il problema, come evidenzia questo video di Resident Evil Village, è che proprio in portabilità, senza dunque poter collegare un controller Bluetooth o utilizzare uno schermo di dimensioni maggiori, vengono alla luce alcuni problemi non indifferenti laddove le applicazioni non vengano ben ottimizzate per questa nuova dimensione.