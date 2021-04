Hood: Outlaws & Legends supporterà ray tracing (anche su PS5 e Series X) e DLSS sulle schede Nvidia

Sumo Digital è tornata recentemente a parlare di Hood: Outlaws & Legends il suo interessante gioco PvPvE creato utilizzando l'Unreal Engine 4. Lo sviluppatore con sede a Newcastle ha detto che il gioco supporterà sia il ray tracing, anche su anche su PS5 e Series X, sia la tecnologia DLSS di Nvidia. Solo che quest'ultima arriverà solo successivamente all'uscita.

A confermarlo è il Game Director di Sumo Newcastle Andrew Willans in una recente intervista. Mentre il supporto al ray tracing sarà disponibile già al lancio, per attendere i miglioramenti garantite dal DLSS di Nvidia bisognerà attendere un successivo aggiornamento. La 'colpa' sarebbe del plugin per DLSS dell'Unreal Engine 4 arrivato un po' troppo tardi. Su PlayStation 5 e Xbox Series X, inoltre, lo sviluppatore riuscirà persino a supportare i 60FPS e il ray tracing, per un'esperienza il più appagante possibile. La risoluzione per il momento non è ancora definitiva e sarà svelata solo più avanti.

"Il plugin DLSS per Unreal è arrivato un po' troppo tardi per integrarlo nel gioco," ha detto Willands. "È qualcosa che cercheremo di aggiungere dopo il lancio. Il Raytracing è stato applicato con un bellissimo effetto nella mappa Marshland, che è caratterizzata da grandi volumi d'acqua e da un vibrante tramonto dorato che crea momenti da cartolina."

Hood: Outlaws & Legends ha un design molto particolare.

Hood: Outlaws & Legends è ora preordinabile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam ed Epic Games Store) al prezzo di €29,99 e uscirà il 10 maggio 2021.