HORI Split Pad Compact Gengar per Nintendo Switch e OLED in sconto al prezzo minimo su Amazon

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento dell' HORI Split Pad Compact a tema Gengar per Nintendo Switch e Switch OLED . L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 25%, se calcolato in rapporto al prezzo consigliato ufficiale. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo consigliato ufficiale secondo Amazon è 59.99€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

HORI Split Pad Compact

I pulsanti sul retro dei due controller

L'HORI Split Pad Compact a tema Gengar per Nintendo Switch e Switch OLED è un controller per utilizzare la console in modalità portatile. Non è ovviamente compatibile con Nintendo Switch Lite, in quanto non permette di scollegare i Joy-Con.

Questo modello ha un colore nero - blu - viola, con un disegno a team Gengar, il Pokémon fantasma della prima generazione. Il controller ah anche dei pulsanti aggiuntivi sul retro. Il prodotto è su licenza ufficiale di Nintendo e The Pokémon Company.