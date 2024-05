The Invincible ha recuperato i costi di sviluppo e sta generando profitti, grazie al passaparola

L'editore 11 bit studios ha annunciato nel suo ultimo rapporto finanziario relativo all'anno fiscale appena concluso, che l'avventura fantascientifica in prima persona The Invincible di Starward Industries ha infine recuperato i costi di sviluppo e ha iniziato a generare profitti.

Costi recuperati

The Invincible è in attivo

"Un evento importante che ha influito significativamente sulle performance della divisione editoriale del periodo indicato (l'ultimo anno fiscale, Ndr) è stata la pubblicazione di The Invincible, avvenuta il 6 novembre 2023." Possiamo leggere nel resoconto, che prosegue illustrando le performance del gioco: "È stato sviluppato da Starward Industries S.A. La compagnia è presente sul mercato NewConnect e 11 bit studios S.A. possiede il 5,99% delle sue azioni. The Invincible si basa sul libro omonimo dello scrittore polacco Stanislaw Lem. Le sue vendite erano sotto le aspettative. Comunque, il gioco ha ottenuto dei feedback positivi dai giocatori e ha avuto una grande popolarità su Steam, come misurabile dalla sua presenza nelle liste dei desideri degli utenti, che ci fa presumere che riuscirà a monetizzare con successo sul lungo periodo. Nel primo trimestre del 2024, 11 bit studios S.A. ha annunciato di aver recuperato l'investimento nel progetto."

Ogni tanto una bella notizia fa bene all'anima. In effetti i primi dati relativi a The Invincible erano davvero pessimi. Si parlava da ricavi al lancio di soli 790.000 dollari, per vendite di circa 25.000 copie. Considerando che i costi di produzione e marketing avevao raggiunto i 4,2 milioni di dollari, mancavano all'appello circa 3,4 milioni di dollari. Se il progetto avesse fallito miseramente come sembrava stesse per accadere, sarebbe stato un vero peccato, visto che si tratta di un ottimo gioco che merita attenzione, per temi e realizzazione. Comunque, in questo caso le cose stanno andando bene, quindi è possibile che vedremo arrivare altri giochi da Starward Industries.